دنيا سمير غانم تكشف سبب غيابها عن مسلسلات رمضان 2018… فيديو فن

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كشفت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم سبب غيابها عن المشاركة في اي عمل في رمضان المقبل مبررة ذلك بأن مسلسل “في ال لا لا لاند” استغرق تصويره في تايلاند أكثر من 45 يوماً، وكانت كواليس تصويره صعبة للغاية ولذلك فهي بحاجة الى راحة هذا العام.

وأكدت خلال حلولها ضيفة على برنامج “معكم منى الشاذلي” على قناة CBC، إنها لن تشارك بأعمال درامية في موسم شهر رمضان 2018، إذ قررت الابتعاد للحصول على هدنة من العمل المتواصل لشعورها بالإرهاق بعدما قدمت 3 أعمال متتالية وهم “في ال لا لا لاند” و”نيلي وشريهان” و”لهفة”.

وتحدثت دنيا سمير غانم عن لحظة تكريم والدها في مهرجان القاهرة السينمائي، إذ قالت إنها لا تعتقد أن هذا التكريم جاء متأخرا، لأن يحصد بنفسه ثمار نجاحه من خلال تقدير جمهوره لأعماله التي قدمها خلال مشواره الفني.

وأشارت إلى أن إدارة المهرجان هي التي طالبتها وشقيقتها أيمي سمير غانم بالصعود على المسرح لتسليمه التكريم، وكان ذلك معد له مسبقاً وليس عن طريق الصدفة، مؤكدة إنها كانت من أجمل اللحظات التي مرت بحياتها لأن العائلة كلها كانت حاضرة في هذه المناسبة.

وأضافت أنها تعتبر نفسها هي التي شاركت مع سمير غانم في مسلسلات “في ال لا لا لاند” و”نيلي وشريهان” و”لهفة”، وليس أنه مجرد ضيفة شرف في العمل، وأنه شارك في هذه الأعمال من أجل مساعدتها والوقوف بجانبها.