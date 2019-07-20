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دوللي شاهين تنشر صورتها على السرير: “دودو بطونها واوا”!

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دوللي شاهين

دوللي شاهين

نشرت الفنانة اللبنانية دوللى شاهين، صورة مثيرة لها عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت دوللي شاهين في الصورة وهي ممدة على السرير واضعة يدها علي وجهها فيما غطت قدماها بغطاء صيفي خفيف.

وعلقت دوللي على الصورة باللغة الانكليزية قائلة: ” دودو ليس على ما يرام … دودو مريضة … بطونها واوا”.

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Dodo is not feeling well…dodo is sick… battouneh wawa 😭😭😭

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يذكر أن الفنانة دوللي شاهين، احتفلت بعيد ميلادها قبل أيام، وأحيت حفلًا غنائيًا في العين السخنة وسط حضور عدد كبير من محبيها وعشاقها، و تستعد لإحياء مجموعة من الحفلات خلال الأيام المقبلة.

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