دوللي شاهين تنشر صورتها على السرير: “دودو بطونها واوا”!

نشرت الفنانة اللبنانية دوللى شاهين، صورة مثيرة لها عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت دوللي شاهين في الصورة وهي ممدة على السرير واضعة يدها علي وجهها فيما غطت قدماها بغطاء صيفي خفيف.

وعلقت دوللي على الصورة باللغة الانكليزية قائلة: ” دودو ليس على ما يرام … دودو مريضة … بطونها واوا”.

يذكر أن الفنانة دوللي شاهين، احتفلت بعيد ميلادها قبل أيام، وأحيت حفلًا غنائيًا في العين السخنة وسط حضور عدد كبير من محبيها وعشاقها، و تستعد لإحياء مجموعة من الحفلات خلال الأيام المقبلة.