دومينيك حوراني تنتقم من الرجال في “خمس دقايق”

انتهت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني، من تصوير أغنيتها الجديدة “5 دقايق”، والمقرر طرحها رسميًا عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب، بالتزامن مع عرضها على القنوات الفضائية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتظهر دومينيك في الفيديو بإطلالة جديدة ومختلفة عليها، من خلال فتاة تعمل “نادلة” داخل أحد المطاعم ويتم معاكستها من قبل بعض الشباب، وتنتقم من المعاكسات بطريقة كوميدية جريئة ومؤذية وعدوانية.

وعلقت دومينيك على احدى الصور الترويجية لكليبها الجديد قائلة: “انتظروا الفيديو وشوفو كيف انتقمت من الرجال يلي بدايقوني”.