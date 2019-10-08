الصفحة الرئيسية فن “دونجوان الدراما السورية”.. القبض على سوري بتهم حيازة موادة مخدرة ويزعم أنه...

“دونجوان الدراما السورية”.. القبض على سوري بتهم حيازة موادة مخدرة ويزعم أنه فنان

بواسطة -
0 41
الياس شديد

الياس شديد

كشفت مصادر خاصة أن السلطات المختصة في الإمارات العربية المتحدة، ألقت القبض على المدعو الياس شديد حامل الجنسية السورية، بتهم حيازة ممنوعات وحبوب مخدرة، علماً ان المتهم دأب على تقديم نفسه كـ”فنان”.

واستغل شديد مشاركته في بعض الأدوار التمثيلية الثانوية (كومبارس) في عدد من الأعمال التلفزيونية والدرامية، ليقدم نفسه على العلن كفنان وممثل في عدد من المنابر الإعلامية وحساباته على شبكات التواصل الاجتماعي، الى درجة انه أطلق على نفسه لقب “دونجوان الدراما السورية”، من دون أن يكون معروفاً من أحد.

وفي التفاصيل، ما تزال التحقيقات جارية مع شديد بعد ضبطه وبحوزته كميات من الحبوب المخدرة في إمارة دبي، في وقت نفت أكثر من جهة نقابية وإنتاجية في الوسط الفني السوري معرفتها بالمدعو شديد، مؤكدة أن لا صفة فنية له.

وأشارت الى خطورة الظاهرة المتمثلة بمدعي “الفن” واستغلالهم الأمر في تغطية مآرب أخرى فاسدة، وتوسلهم شبكات التواصل الإجتماعي حيث لا رقيب ولا حسيب ولا معايير، بالإضافة الى شراء مساحات اعلامية من منابر غير مهنية ولا صلة لها برسالة الإعلام.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.