“دونجوان الدراما السورية”.. القبض على سوري بتهم حيازة موادة مخدرة ويزعم أنه فنان

كشفت مصادر خاصة أن السلطات المختصة في الإمارات العربية المتحدة، ألقت القبض على المدعو الياس شديد حامل الجنسية السورية، بتهم حيازة ممنوعات وحبوب مخدرة، علماً ان المتهم دأب على تقديم نفسه كـ”فنان”.

واستغل شديد مشاركته في بعض الأدوار التمثيلية الثانوية (كومبارس) في عدد من الأعمال التلفزيونية والدرامية، ليقدم نفسه على العلن كفنان وممثل في عدد من المنابر الإعلامية وحساباته على شبكات التواصل الاجتماعي، الى درجة انه أطلق على نفسه لقب “دونجوان الدراما السورية”، من دون أن يكون معروفاً من أحد.



وفي التفاصيل، ما تزال التحقيقات جارية مع شديد بعد ضبطه وبحوزته كميات من الحبوب المخدرة في إمارة دبي، في وقت نفت أكثر من جهة نقابية وإنتاجية في الوسط الفني السوري معرفتها بالمدعو شديد، مؤكدة أن لا صفة فنية له.

وأشارت الى خطورة الظاهرة المتمثلة بمدعي “الفن” واستغلالهم الأمر في تغطية مآرب أخرى فاسدة، وتوسلهم شبكات التواصل الإجتماعي حيث لا رقيب ولا حسيب ولا معايير، بالإضافة الى شراء مساحات اعلامية من منابر غير مهنية ولا صلة لها برسالة الإعلام.