الصفحة الرئيسية فن دويع العجمي يغري نوال الزغبي بمنزل بتركيا: “بسجله باسمك والعصمة بايدك”!

دويع العجمي يغري نوال الزغبي بمنزل بتركيا: “بسجله باسمك والعصمة بايدك”!

بواسطة -
1 0
nawal alzoghbi iiii1

نوال الزغبي

ما زالت قصة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي والصحافي التونسي دويع العجمي التي بدأت بطريقة فكاهية لطيفة مستمرة حتى اليوم، خصوصا بعد ان طلب يدها أمام المتابعين في أحد البرامج.

فحاول العجمي مؤخرا إغراء الزغبي بالزواج منه بعد أن امتلك منزلا جديدا في تركيا حيث نشر دويع تغريدة وجهها لنوال قال فيها: “البيت وشريته بتركيا فوق جبل وإطلالته على نهر ويضم صالة رياضية. بسجله باسمك والعصمة بيدك. ها .. نحدد تاريخ حفل الزواج؟”.

بدورها ردّت عليه نوال الزغبي بطريقة فكاهية ضاحكة: “عم تغريني”، وذلك بعد أن وصفته بـ “رجل المستقبل”.

تعليق واحد

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.