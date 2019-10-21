ديانا حامد ملكة جمال مصر للكون 2019

فازت الشابة ديانا حامد بلقب ملكة جمال مصر للكون 2019, أو Miss Egypt Universe, وتسلمت التاج من ناريمان خالد الحائزة على اللقب فى العام الماضى.

وتم اختيار ديانا حامد من 20 فتاة وصلن للمرحلة النهائية من المسابقة خلال الحفل الختامى الليلة، لتتأهل بذلك لتمثيل مصر فى مسابقة ملكة جمال الكون الدولية التى تعقد فى ديسمبر المقبل فى الولايات المتحدة الأمريكية.

يشار إلى أن لجنة تحكيم المسابقة تضم نحو 10 أعضاء أبرزهم الفنانة نسرين طافش، هدى عبود ملكة جمال مصر للكون سابقًا ومنظمة المسابقة، الإعلامية نهى عبد العزيز، مصمم الأزياء المصرى العالمى هانى البحيرى وترأسها جراح التجميل اللبنانى دكتور طارق سمايلي.