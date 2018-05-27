ديانا حداد تروي في “مجموعة انسان” قصة اعتناقها الاسلام… فيديو

روت الفنانة اللبنانية ديانا حداد قصة اعتناقها الإسلام، مبينة أنها ولدت من أم مسلمة وأب مسيحي، وأن النقطة الفاصلة في اعتناق الإسلام كانت وفاة والدتها.

وقالت حداد خلال لقاء مع برنامج “مجموعة إنسان” على قناة “mbc”، إنها ارتبطت بزوج مسلم لكنها دخلت الإسلام بعد وفاة والدتها بأسبوعين فقط، حيث استغلت دخول شهر رمضان وبدأت بالصيام والصلاة فيه وقراءة القرآن.

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وأضافت أن بعض الأشخاص علّموها كيفية الصلاة والصوم وقراءة القرآن، مشددةً على أن دخولها الإسلام جاء بقناعة تامة بأن ذلك هو الطريق الصحيح والدين الصحيح، مقدمةً في الوقت نفسه الشكر إلى الأشخاص الذين ساعدوها خلال تعلم أركان الإسلام.

ولفتت إلى أنها نشأت في بيت فيه طوائف دينية عدة، حيث كانت الأم مسلمة والوالد مسيحياً، مشيرةً إلى أن ذلك نما لديها احترام كل الأديان والطوائف، وكذلك الانفتاح على كل الأشخاص والأديان.

وأشارت إلى أن انتقالها إلى الكويت والإمارات علّمها العديد من العادات والتقاليد، كما كان الأمر نقطة مهمة في تشجيعها على دخول الإسلام؛ كون تلك المجتمعات محافظة.