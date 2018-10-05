ديانة “السيَنتولوجيا” تحرم توم كروز من لقاء!

كشف تقرير جديد لمجلة “UsWeekly” أن النجم العالمي، توم كروز، لم يلتق بابنته “سوري” منذ سنوات، بالرغم من السماح له برؤيتها لمدة 10 أيام شهريا.

وتزعم المجلة، نقلا عن مصدر مجهول، أن نجم هوليوود لا يلتقي ابنته البالغة من العمر 12 عاما، لأنها لا تتبع ديانته “السيَنتولوجيا”

وتطلق كروز وزوجته الثالثة، الممثلة كاتي هولمز، في عام 2012، بعد سنوات من الزواج، ومنحها بعد ذلك حق حضانة ابنتهما.

ولاحظت المجلة أنه لم يتم التقاط أي صور لكروز مع ابنته منذ عام 2013.

وينتمي كروز إلى الديانة “السيَنتولوجيا”، ويعرف بأنه من المتعصبين في هذه الديانة، وقد أعلن انضمامه إلى هذه الديانة في عام 1990، وهو العام الذي تزوج فيه من الممثلة، نيكول كيدمان، بعد انفصاله عن زوجته الأولى الممثلة، ميمي روجرز.