الصفحة الرئيسية فن ديفيد بيكهام يثير الجدل بتقبيله ابنته على شفتيها!

ديفيد بيكهام يثير الجدل بتقبيله ابنته على شفتيها!

بواسطة -
0 418
قبلة ديفيد بيكهام لابنته تثير الجدل

قبلة ديفيد بيكهام لابنته تثير الجدل

تلقى نجم كرة القدم البريطاني ديفيد بيكهام الكثير من الإنتقادات بسبب إقدامه على تقبيل ابنته هاربر على شفتيها في مناسبات عدّة.

ورغم تعرضه للكثير من الانتقاد سابقا الا ان ذلك لم يمنعه من إظهار عاطفته لإبنته البالغة من العمر سبع سنوات على طريقته الخاصة، فاختار اللاعب البالغ من العمر 44 عامًا أن يقبّل ابنته على شفتيها من جديد وهذه المرة أثناء حضورهما مباراة جمعت المنتخب الإنكليزي والنرويجي.

فقد أحضر بيكهام طفلته الصغيرة الى المباراة في فرنسا، واحتفلا سوية بفوز منتخب بلدهما في نصف نهائي كأس العالم للسيدات بقبلة استفزت العديد.

يذكر أن الإعلامي بيرس مورغان قد انتقد بيكهام بشدّة على تقبيله ابنته على شفتيها، وذلك خلال مداخلة تلفزيونية له ضمن برنامج “صباح الخير بريطانيا”.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.