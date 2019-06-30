ديفيد بيكهام يثير الجدل بتقبيله ابنته على شفتيها!

تلقى نجم كرة القدم البريطاني ديفيد بيكهام الكثير من الإنتقادات بسبب إقدامه على تقبيل ابنته هاربر على شفتيها في مناسبات عدّة.

ورغم تعرضه للكثير من الانتقاد سابقا الا ان ذلك لم يمنعه من إظهار عاطفته لإبنته البالغة من العمر سبع سنوات على طريقته الخاصة، فاختار اللاعب البالغ من العمر 44 عامًا أن يقبّل ابنته على شفتيها من جديد وهذه المرة أثناء حضورهما مباراة جمعت المنتخب الإنكليزي والنرويجي.

فقد أحضر بيكهام طفلته الصغيرة الى المباراة في فرنسا، واحتفلا سوية بفوز منتخب بلدهما في نصف نهائي كأس العالم للسيدات بقبلة استفزت العديد.

يذكر أن الإعلامي بيرس مورغان قد انتقد بيكهام بشدّة على تقبيله ابنته على شفتيها، وذلك خلال مداخلة تلفزيونية له ضمن برنامج “صباح الخير بريطانيا”.