ديما الجندي ناعية دينا هارون: “كسرتي قلبنا يا دينا، كتير بكرتي يا روحي”

نعت الممثلة السورية ديما الجندي زميلتها الفنانة دينا هارون والتي توفيت اليوم الاثنين في مستشفى الاسد الجامعي.

وكتبت ديما الجندي عبر حسابها على انستغرام: “كسرتي قلبنا يا دينا ، كتير بكرتي يا روحي … الله يرحمك و يصبّر عيلتك و اهلك و أحبابك .. لروحك السلام … وداعاً

دينا هارون في ذمة الله إنا لله و إنا إليه راجعون”.

وكانت دينا هارون، 44 عاما، رقدت في العناية المركزة منذ ما يقارب الشهر، واضطر الأطباء أن يقصوا أمعاءها الدقيقة ويتركوا ما يقارب 5 سم فقط، إضافة إلى إصابتها بقصور كلوي والتهابات في الرئة.

بدأت هارون مشوارها الفني عام 1999 بمسلسل “أحلام مؤجلة” وقدمت بعده ما يقارب الخمسين مسلسلاً منها “مرايا” و”أشواك ناعمة” و”أسياد المال” و”الخط الأحمر” و”طريق النحل” و”قاع المدينة” و”تعب المشوار”، وكان آخر عمل لها مشاركتها في إحدى خماسيات مسلسل “الحب كله” عام 2014.