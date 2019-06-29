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ديما صادق تتضامن مع رانيا يوسف: عن وضع المرأة في العالم العربي أتكلم!

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dima sadek rania youssef

تضامنت الاعلامية اللبنانية ديما صادق مع الممثلة المصرية رانيا يوسف في تغريدة لها عبر “تويتر”، وقالت ديما:
“رانيا يوسف : لبست فستان شفاف ببين مفتن جسمها . جسمها اللي هي حرة في . ما اعتدت ع حدا . تم التبليغ عنها للنائب العام . عمرو وردة : تحرش بالدليل القاطع و الصوت و الصورة ببنات ، اللي هو جريمة يعاقب عليها القانون ، ردة الفعل : خلينا نسامحه . عن وضع المرأة في العالم العربي أتكلم …”.

وكانت يوسف قد نشرت تغريدة، بعد قضية تحرش اللاعبين المصريين الثلاث بعارضة الازياء المصرية، هاجمت فيها النيابة بسبب تعاملها القاصي في قضيتها وعدم الاكتراث بقضية التحرش قائلة: سؤال للسادة المحامين : “فستاني خدش الحياء العام ودعى للرذيلة وعمل فعل فاضح في الطريق العام وبلاغ تلات صفحات للنائب العام لكن التحرش لا ؟؟؟؟؟ ليه الكيل بمكيالين !!!! “

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