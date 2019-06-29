ديما صادق تتضامن مع رانيا يوسف: عن وضع المرأة في العالم العربي أتكلم!

تضامنت الاعلامية اللبنانية ديما صادق مع الممثلة المصرية رانيا يوسف في تغريدة لها عبر “تويتر”، وقالت ديما:

“رانيا يوسف : لبست فستان شفاف ببين مفتن جسمها . جسمها اللي هي حرة في . ما اعتدت ع حدا . تم التبليغ عنها للنائب العام . عمرو وردة : تحرش بالدليل القاطع و الصوت و الصورة ببنات ، اللي هو جريمة يعاقب عليها القانون ، ردة الفعل : خلينا نسامحه . عن وضع المرأة في العالم العربي أتكلم …”.

مش معصبني #وردة قد ما عصبوني زمايلة اللي أصروا في الماتش على إظهار التضامن معه! بتتضامنوا مع ايه بالضبط؟ مع حرية المتحرش؟ اتكسفوا على دمكم! عيب عليكم! pic.twitter.com/Hgu0ZDeK5d — Fadwa Al Gallal – فدوى القلال (@FGallalAH) June 28, 2019

وكانت يوسف قد نشرت تغريدة، بعد قضية تحرش اللاعبين المصريين الثلاث بعارضة الازياء المصرية، هاجمت فيها النيابة بسبب تعاملها القاصي في قضيتها وعدم الاكتراث بقضية التحرش قائلة: سؤال للسادة المحامين : “فستاني خدش الحياء العام ودعى للرذيلة وعمل فعل فاضح في الطريق العام وبلاغ تلات صفحات للنائب العام لكن التحرش لا ؟؟؟؟؟ ليه الكيل بمكيالين !!!! “