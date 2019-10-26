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ديما صادق تسخر من خوف نصرالله ان يحمل الناس السلاح: “يقبر قلبي”

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ديما صادق

ديما صادق

علقت الاعلامية اللبنانية ديما صادق، على طريقتها، على كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله امس عن الحراك الذي يشهده لبنان.

وقالت ديما صادق في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “حسن نصرالله خيفان الناس عالحواجر تحمل السلاح . يقبر قلبي هو عندو مشكلة مبدأ مع اللي بيحمل سلاح خارج الدولة .”

وقد تعرضت صادق لهجوم كبير من انصار الحزب بسبب هذه التغريدة وصلت الى حد الشتم والتهديد.

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