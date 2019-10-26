ديما صادق تسخر من خوف نصرالله ان يحمل الناس السلاح: “يقبر قلبي”

علقت الاعلامية اللبنانية ديما صادق، على طريقتها، على كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله امس عن الحراك الذي يشهده لبنان.

حسن نصرالله خيفان الناس عالحواجر تحمل السلاح . يقبر قلبي هو عندو مشكلة مبدأ مع اللي بيحمل سلاح خارج الدولة . — Dima (@DimaSadek) October 25, 2019

وقالت ديما صادق في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “حسن نصرالله خيفان الناس عالحواجر تحمل السلاح . يقبر قلبي هو عندو مشكلة مبدأ مع اللي بيحمل سلاح خارج الدولة .”

وقد تعرضت صادق لهجوم كبير من انصار الحزب بسبب هذه التغريدة وصلت الى حد الشتم والتهديد.

حاجة تعوي ما رح يطلع معكن شي ما تنسي وقت بيلزم الأمر بين لو بيدعسو رأسكن انت و لي بيشد ع مشدكن و ما حدا بيخلصكن من الرنجر هلق عالتويتر بلعطي أد فيكي منفهمك كرمال المصاري و عبيد و مأجورين غير هيك ما كتير تعيشي القصة لأن كلو عالبحر كلو بالهوا و المهم و المفيد قالو ما رح يسقط العهد — Haydar (@HaydarHbb) October 25, 2019

بتنقبري بتقولي سماحة السيد — 🇱🇧Fifi🇱🇧 (@Mrs_Fifii) October 25, 2019