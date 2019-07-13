ديمة الجندي بأقوى ردّ على منتقديها.. ماذا قالت!

وجّهت الممثلة السورية ​ديمة الجندي​ رسالة لمنتقديها، مشيرة الى انها ستحظر كل من يكتب تعليق سلبي.

وكتبت ديمة على حسابها الخاص: “شكلي، لبسي، سماري، ديني، معتقداتي، رفقاتي، وأهلي وحياتي الشخصية، ملكي أنا وبس، عليكن تشوفوا البوستات وقدامكن 3 حلول”.

وأضافت: “يا بتحبوا وبتعملوا لايك، يا بطنشوا وما بيعجبكن، يا إما مشان ما تضايقوا حالكن بتعملوا (أن فولوا) وبترتاحوا وبتريحوا، أما إنكن تفوتوا على صفحتي وتكتبوا تعليقات سخيفة وجارحة إلي ولأي حدا معي بالصورة أو بيخصني، فهاد مو مقبول وبكل بساطة بلوك”.

وختمت قائلة: “صار التجريح بالعالم متل فصفصة البذر (التسالي) عند بعض الناس لهون وبس شكرا جزيلا”.