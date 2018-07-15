ديمي مور تسخر من زواجها من بروس ويليس أمام زوجته الحالية وبناته الثلاث

خلال حلولها ضيفة ضمن برنامج comedy roast إلى جانب زوجة الممثل الاميركي ​بروس ويليس​ الحالية إيما هيمينج وبناته الثلاث تحدثت الممثلة الاميركية ​ديمي مور​ عن زواجها السابق من ويليس بطريقة ساخرة

حيث قالت:” لقد تزوجت من بروس ويليس في الفترة التي أطلق فيها ثلاثية Die Hard التي حققت نجاحا مذهلا وهو أمر منطقي لأن آخر فيلمين سيئين للغاية” مشيرةً إلى أن السبب في ذلك يعود إلى تأثره حينها بإنفصالهما

المصدر: elfann.com

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