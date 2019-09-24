ديمي مور في اعتراف صادم.. والدتي باعتني لمغتصب مقابل 500 دولار

كشفت الممثلة الأمريكية ديمي مور أنها تعرضت للاغتصاب في سن المراهقة على يد رجل دفع لوالدتها 500 دولار.

من خلال كتاب جديد يحمل عنوان Inside Out الذي يتضمن مذكراتها كشفت ديمي مور أن والدتها كانت تصطحبها إلى الحانات وهي في الـ15 من عمرها حتى يراها الرجال وفي أحد الأيام عادت إلى المنزل لتجد رجلا كبيرا في السن بانتظارها.

ووصفت مور تلك الواقعة بأنها كانت اغتصابا وخيانة، وصرحت بأن الرجل سألها في أعقاب الاغتصاب ما هو شعورك وقد باعتك والدتك بـ500 دولار؟

وخلال لقائها مع برنامج Good Morning America، ولدى سؤالها عما اذا كانت تشعر بأن والدتها قد باعتها قالت مور في محاولة لإيجاد مبرر لوالدتها ” في أعماق قلبي، لا أعتقد أن الأمر كان بمثابة صفقة بينهما.. ورغم ذلك أرى أن والدتي قد سمحت له بدخول المنزل وكان سببا في إيذائي”.