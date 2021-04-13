أطلقت الفنانة السورية أصالة نصري شارة مسلسل “قصر النيل”،” اهداءً لصديقيها المنتج محمد مشيش والفنانة دينا الشربيني بطلة العمل الدرامي المرتقب عرضه في أول أيام شهر رمضان الفضيل.

الأغنية بعنوان “ما بنقدرش” كلمات أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أمين أبو حافة الذي قام بتسجيل التوزيع بين باريس ونيويورك.

وأطلت دينا الشربيني بالكليب وهي تبكي في أغلب المشاهد. حيث ظهرت وحيدة في أغنية شارة العمل، مرتدية ثياباً كلاسيكية،

وأظهر الفيديو محاولتها لإظهار قوتها والهروب من ماضي طفولتها، وهي تعيش حروبا داخلية، وتواجه صعوبات في حياتها، الأمر الذي أوضحته كلمات الأغنية التي أدتها أصالة: “أنا مش نفسي بتاعت مبارح، مبقاش قلبي خلاص بيسامح.. أنا وحشاني.. دي حقيقة.. الطفلة الهم كسرها.. دلوقت بقيت أنا غيرها.. مش هي”.

وتدور أحداث مسلسل “قصر النيل” في ستينات القرن الماضي حول قصة أسرة تسعى للحصول على ميراثها في إطار مشوّق فيه الكثير من الغموض، ويُلقي العمل الدرامي الضوء على المتغيرات التي حدثت في تلك الفترة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً.