دينا الشربيني تثير الجدل وتتعرض للسخرية بسبب ما كتبته على تتر مسلسلها “مليكة”

أثارت الممثلة المصرية ​دينا الشربيني​ جدلاً واسعاً وتعرّضت للكثير من السخرية بسبب ما كتبته على تتر مسلسلها الرمضاني الحالي “​مليكة​”.

وقد لاحظ الكثيرون مرور عبارة على تتر المسلسل مفادها ” استايلست الفنانة دينا الشربيني …دينا الشربيني”، الأمر الذي إستغربه البعض معتبرين أن إصرارها على كتابة إنها هي من اختارت الملابس لنفسها أمراً غريباً وغير معتاد.

ومن ناحية اخرى اشار أخرون إلى أنه في العادة عندما ينسق الممثل ملابسه بنفسه دون الاستعانة بمنسق ملابس “ستايلست” لا يتم كتابة هذه العبارة



وكثرت التخمينات حول الموضوع، مع إشارة البعض إلى أن السبب ربما يعود إلى كونها تريد الإشارة لإشرافها على كل تفاصيل المسلسل، فيما أشار البعض الآخر إلى أنه لربما قاضت أجراً نظير عملها كستايلست لنفسها في العمل فوجب كتابة اسمها.