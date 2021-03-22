شاركت الفنانة دينا الشربيني جمهورها ومتابعيها عبر الذاكرة الشخصية “ستوري” لحسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” بصورة ظهرت من خلالها بإطلالة كلاسيكية، حيث غيرت لون شعرها إلي اللون الذهبي وبدت بشكل مختلف تمامًا .

وكان روّاد مواقع التواصل الإجتماعي تداولوا خلال الأيام الماضية مقطع مصور لدينا الشربيني بنفس تلك لإطلالة أثناء احتفالها بعيد ميلادها في حفل مصغر حضره عدد من أصدقائها المقربين من بينهم خالد سليم وطارق العريان وياسمين رئيس وتامر مرسي وزوجته نسرين امام .

في سياقٍ آخر، انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار تؤكد وجود محاولات للصلح بين المطرب المصري، عمرو دياب، والفنانة دينا الشربيني. حيث كشفت مصادر مقربة من الثنائي المنفصل، قولهم إنه “كانت هناك محاولات خلال الأيام الماضية من أجل إعادة العلاقة بينهما، بعد أن انفصل الاثنان، منذ نهاية أكتوبر الماضي”.

وأوضحت المصادر أنه “خلال جلسات عمرو دياب مع أصدقائه المقربين خلال الأيام الماضية، وتحديدًا عقب عودته من دولة الإمارات، حاول البعض تقريب وجهات النظر بين دياب والشربيني، إلا أن كل هذه المساعي انتهت بالرفض من عمرو، وقال لأحدهم “خلينا ننبسط”، كناية عن أغنيته الجديدة “يا أنا يا لأ”، التي تقول بدايتها “خلينا ننبسط”.

وعلي الصعيد الفنى، طرحت الشركة المنتجة لـ “مسلسل قصر النيل” للنجمة دينا الشربيني، البوستر الرسمي للعمل المقرر عرضه في شهر رمضان 2021، وظهرت دينا الشربينى منفردة على البوستر، مرتدية ملابس كلاسيكية، إذ تدور أحداث المسلسل في ستينيات القرن الماضي في إطار من التشويق والإثارة والغموض.