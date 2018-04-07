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دينا الشربيني تقتحم حفل عمرو دياب وهذا ما فعلته

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مصادر بالمطار تؤكد شائعات زواج عمرو دياب سرا بهذه الفنانة

انتشرت صورة حديثة للفنّانة المصرية ​دينا الشربيني ​والفنان المصري ​عمرو دياب​ أثناء حفلته منذ أيام في دبي.

واللافت أنّ الشربيني ظهرت بوضوح في الخلف الى جانب الفرقة الغنائية على المسرح، حيث اقتحمت المكان لتستمتع بالحفل وبأغاني عمرو دياب الذي أشعل المسرح كعادته ليتفاعل معه الجمهور الحاضر بقوة.

اشارة الى أنهما ظهرا الاثنين الماضي في مطار دبي ممسكين أيدي بعضهما البعض عند وصولهما إلى الإمارات.

يذكر أن عمرو دياب إنتهى منذ ايام قليلة من تسجيل أغنيات جديدة تحضيراً لألبومه الجديد في حين تواصل الممثلة دينا تصوير مسلسلها “المعجزة” الذي تلعب فيه أول دور بطولة تلفزيونية لها في مسيرتها الفنية.

عمرو دياب ودينا الشربيني

عمرو دياب ودينا الشربيني

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