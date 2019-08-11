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دينا تغمس يدها في الدماء الأضحية

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دينا تغمس يدها في الدماء الأضحية

دينا تغمس يدها في الدماء الأضحية

نشرت الراقصة المصرية دينا صورة لها بعد ذبح أضحية العيد وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت دينا في الصورة وهي تطبع بصمة يدها على حائظ بعد ان عمستها بدماء الاضحية وعلقت قائلة: “صباح الفل وكل سنة وأنتو طيبين”.

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صباح الفل. كل سنة و انتوا طبيين. ❤️

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وكانت آخر أعمال دينا في الدراما مسلسل “الحرباية”، والذي عُرِض في السباق الرمضاني عام 2017 مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، وحققت ردود أفعال إيجابية من خلال دورها.

مسلسل “الحرباية”، تأليف أكرم مصطفى، وإخراج مريم أحمدي، وشارك في بطولته هيفاء وهبي، ودينا، ومنذر رياحنة، ورحاب الجمل، وخالد كمال.

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