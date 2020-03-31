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دينا: لا يجوز ارتداء الـ “كمامة” أثناء الرقص!

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دينا

دينا

قالت الفنانة دينا إنها توقفت عن إحياء حفلات الزفاف فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس “كورونا”.

، وأكدت دينا أنها تلزم منزلها مع والدتها ونجلها الوحيد “على” تجنباً للإصابة بالفيروس الذى أصبح يهدد العالم أجمع، بحسب قولها.

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مضطرين ننزل نصور علشان مسلسلات رمضان اللوكيشن كله كمامات و مطهرات و خلصت التصوير قبل معاد الحظر و رجعت على البيت على طول 😷😷😷 ❤️❤️

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غير ان دينا اضطرت للنزول من بيتها لمتابعة تصوير مسلسل رمضاني ونشرت صور ومقاطع فيديو ظهرت فيها بالكمامة وعلقت كاتبة: “مضطرين ننزل نصور علشان مسلسلات رمضان اللوكيشن كله كمامات و مطهرات و خلصت التصوير قبل معاد الحظر و رجعت على البيت على طول”.

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