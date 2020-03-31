دينا: لا يجوز ارتداء الـ “كمامة” أثناء الرقص!

قالت الفنانة دينا إنها توقفت عن إحياء حفلات الزفاف فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس “كورونا”.

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، وأكدت دينا أنها تلزم منزلها مع والدتها ونجلها الوحيد “على” تجنباً للإصابة بالفيروس الذى أصبح يهدد العالم أجمع، بحسب قولها.

غير ان دينا اضطرت للنزول من بيتها لمتابعة تصوير مسلسل رمضاني ونشرت صور ومقاطع فيديو ظهرت فيها بالكمامة وعلقت كاتبة: “مضطرين ننزل نصور علشان مسلسلات رمضان اللوكيشن كله كمامات و مطهرات و خلصت التصوير قبل معاد الحظر و رجعت على البيت على طول”.