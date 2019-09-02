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راغب علامة : ” إليسا ستتراجع عن قرار الاعتزال “

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في تصريحات للفنان اللبناني ” راغب علامة ” لبرنامج ” عرب وود ” تحدث عن قرار إليسا الذي أعلنت عنه مؤخرا بالاعتزال .

وقال راغب علامة إنها سوف تتراجع عن هذا القرار إذا كانت قد اتخذته عن غضب .

وأكد إنه من المستحيل أن تترك إليسا الفن وتتوقف عن الغناء وتجلس في البيت .

وأضاف أن إليسا تحب الفن وتقدم أغاني جميلة جدا ولديها جمهور كبير .

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