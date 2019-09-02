راغب علامة : ” إليسا ستتراجع عن قرار الاعتزال “

في تصريحات للفنان اللبناني ” راغب علامة ” لبرنامج ” عرب وود ” تحدث عن قرار إليسا الذي أعلنت عنه مؤخرا بالاعتزال .
وقال راغب علامة إنها سوف تتراجع عن هذا القرار إذا كانت قد اتخذته عن غضب .
وأكد إنه من المستحيل أن تترك إليسا الفن وتتوقف عن الغناء وتجلس في البيت .
وأضاف أن إليسا تحب الفن وتقدم أغاني جميلة جدا ولديها جمهور كبير .
#راغب_علامة يبدي رأيه في قرار إعتزال #إليسا الغناء
ترقبوا التفاصيل كاملة قريبًا في #عرب_وود @raghebalama @elissakh pic.twitter.com/cPLtlDGnba
— ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) September 1, 2019