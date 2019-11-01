الصفحة الرئيسية فن راغب علامة: شعرت بصدق الرئيس عون وخطابه يحمل خارطة طريق للحل

راغب علامة: شعرت بصدق الرئيس عون وخطابه يحمل خارطة طريق للحل

بواسطة -
0 17
ragheb lebanonn

أكد الفنان ال​لبنان​ي ​راغب علامة​ أن خطاب رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ​ميشال عون​ أمس، هو بمثابة خارطة طريق للحل والمحاسبة.
وقال إن الرئيس عون كان صادقاً في خطابه، ولديه إرادة حقيقة للخروج من الأزمة في لبنان.


وكتب علامة في صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: “على الرغم أني لم أعد أصدق السياسيين وخطاباتهم ووعودهم الرنانة، إلا إني شعرت بأن خطاب الرئيس فيه صدق وإرادة حقيقية للخروج من هذه الأزمة وفيه خارطة طريق للحل والمحاسبة، وأعلم علم اليقين بأن الشعب لا يثق بالسياسيين، أتمنى أن يتجاوب المجتمع المدني مع كلمة فخامة الرئيس”.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.