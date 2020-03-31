راغب علامة في رسالة شديدة اللهجة : ” بانتظار عوائكم ونهيقكم أينما شئتم “

نشر الفنان اللبناني ” راغب علامة ” عبر حسابه على موقع ” تويتر ” تغريدة له هاجم فيها الفاسدين من السياسيين اللبنانيين خاصة وبعد ظهور البعض منهم في الإعلام وادعائهم الشفقة ومساعدة الناس في ظل الظروف الراهنة .

وذلك على خلفية مطالب الشعب اللبناني باسترجاع الأموال المنهوبة منه .

فكتب راغب علامة في تغريدته قائلت : ” من سخريات الزمن أن المسئول عن إفقار الشعب وسرقة الناس ونهب الخزينة وإحتلال المناصب والمراكز وإذلال المواطن يظهرون على الشاشات ويمثلون دور الإهتمام والخوف على الفقراء ” .

وتابع : ” أيها النصابون والمجرمين لولاكم لما كان هناك فقر وتعتير وظلم .. على إعلاميي لبنان أن يفضحوهم أكثر وأكثر وجها لوجه ” .

وعن المدافعين عن هؤلاء السياسيين كتب راغب علامة في تغريدة أخرى مهاجما إياهم فقال : ” في كل مرة نتكلم عن الفاسدين والسارقين وناهبي أموال الشعب نسمع عواء كلابهم من كثرة ألمهم .. هذه القضية قضية كل مواطن ولن نسكت عن أسيادكم الذين أفقروا الوطن .. بانتظار عوائكم ونهيقكم أينما شئتم ” .

من سخريات الزمن أن المسؤول عن إفقار الشعب وسرقة الناس ونهب الخزينة وإحتلال المناصب والمراكز وإذلال المواطن،يظهرون على الشاشات ويمثّلون دور الإهتمام والخوف على الفقراء!!أيها النصابون والمجرمين لولاكم لما كان هناك فقر وتعتير وظلم !!على إعلاميي لبنان أن يفضحوهم أكثر وأكثر وجهاً لوجه — Ragheb Alama (@raghebalama) March 30, 2020