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راغب علامة يحذّر من وقوع حرب أهلية في لبنان

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ragheb alama leb

يعتبر الفنان اللبناني راغب علامة من الشخصيات الفنية التي دعمت الثورة في لبنان، فمؤخرا غرد عبر تويتر بالقول: “ثورة مجيدة.. مطالب محقة.. المشهد حلم لم نكن نتوقع أن نشاهده على أيامنا، أيها الشباب وأيها الصبايا لا تجعلوا أحداً يسرق الثورة ويشوهها.. لا تسمحوا للدخلاء ولقوى الظلام أن يدمروا ما وصلتم اليه.. لا تقفلوا الشوارع كي لا تتحول ثورة المطالب الى حرب أهلية تقضي على حلمكم بنيل حقوقكم”.

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