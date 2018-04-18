راغب علامة يعزي شيرين عبد الوهاب بوفاة والدها.. “شدي حيلك”

عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، تقدم الفنان ​راغب علامة​ بال​تعزية​ لزميلته الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ بعد وفاة والدها، حيث كتب التالي:

“تعازيُ القلبية الحارة للفنانة شيرين عبد الوهاب لوفاة والدها رحمه الله شدي حيلك يا شيرين.. الله يرحمه ويجعلها آخر الاحزان إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله”.

يذكر ان شيرين عبد الوهاب كانت قد احتفلت مؤخراً بزفافها على الفنان المصري حسام حبيب داخل إحدى الفيلات على طريق الإسكندرية الصحراوي، في جو عائلي وبحضور اصدقاء مقربين من العروسين، كما أن شيرين أحيت منذ أيام قليلة أولى حفلاتها بعد الزواج، وشاركها الغناء زوجها حسام حبيب.