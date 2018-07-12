راغب علامة يُوجّه رسالة الى سعد الحريري والموضوع يستوجِب حلًّا!!

عُرِف السوبر ستار راغب علامة بغيرته على وطنه، وحبّه له، كما عُرِف بصوته الصادح ليس فقط في الغناء وانّما أيضًا في مطالبه التي تعني الوطن والمواطن اللبنانيّ

وفي السياق عينه، نشر صباح اليوم علامة تغريدة خصّ فيها رئيس الحكومة سعد الحريري بموضوع بيئيّ بحت، وأبرز ما أتى فيها:” بسبب عدم وجود نقل عام محترم يضطر اكثرية الشعب اللبناني الى التنقل بسيارته او بدراجة نارية مما يزيد التلوث بشكل كبير خصوصا بدرجات الحرارة العالية

بسبب عدم وجود نقل عام محترم يضطر اكثرية الشعب اللبناني الى التنقل بسيارته او بدراجة نارية مما يزيد التلوث بشكل كبير خصوصا بدرجات الحرارة العالية..على الحكومة اللبنانية إعفاء السيارات الصديقة لل#بيئة من الجمارك لتخفيف نسبة التلوث

تخفيف التلوث يخفف من الفاتورة الصحية@saadhariri — Ragheb Alama (@raghebalama) July 12, 2018

المصدر: aghaniaghani.com

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elfann.com : راغب علامة يطالب الحكومة اللبنانية بذلك