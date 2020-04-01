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راقصة الكورونا التونسية: “سأعتزل الفن وأرتدي النقاب”

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الراقصة التونسية نرمين صفر

الراقصة التونسية نرمين صفر

فيما يبدو انها كذبة ابريل، نشرت التونسية نرمين صفر المعروفة براقصة الكورونا تدوينة اعلنت فيها انها تنوي اعتزل الفن وارتداء النقاب.

وكتبت نرمين صفر في تدوينتها على حسابها على انستغرام: “سأعتزل الفن وأرتدي نقاب قول سبحان الله 7 مرات دز جام تدخل الجنة”.

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وكانت نرمين صفر قد أثارت الجدل بعد نشرها فيديوهات ظهرت فيها وهي ترقص مرتدية الكمامة والكفوف بحجة توعية الناس وحثهم على التزام العزل المنزلي للحد من انتشار فيروس الكورونا المستجد.

وقد أثارت هذه التدوينة الجدل حيث اعتبر الكثيرين انها لم توفق بهذه الكذبة حيث قالت احدى متابعاتها: “كذبة أفريل أما كان اخترت كذبة أخرى أحسن”.

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