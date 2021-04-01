تداول بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مسرّباً سجل للفنان المصري رامز جلال أثناء تصوير إحدى حلقات برنامجه الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل والذي قد يحمل عنوان “رامز مريض نفسي”.

وشوهد في المقطع وهو يقف أمام الكاميرات ويقوم بتقديم إحدى فقرات البرنامج مرتدياً سروالاً قصيراً. وأرفق الفيديو بالتعليق: “حي الله رامز جلال”.

كذلك تم تداول فيديو آخر جرى حذفه في وقت لاحق وظهر فيه الفنان وهو يسير إلى جانب أفراد من فريق العمل مع التعليق “لقطة مسربة من داخل برنامج رامز جلال” ومع الإشارة إلى أن شعره مصبوغ باللونين الأحمر والأصفر.

ويذكر أن الفنان انتهى مؤخراً من تصوير حلقات برنامجه الجديد في المملكة العربية السعودية وعاد إلى مصر ليبدأ عملية مونتاج الحلقات قبل حلول شهر الصوم.

وقبل هذا كشفت بعض التفاصيل عن البرنامج ومنها أن التصوير تم في الرياض وأنه يستضيف أحمد سعد وويزو وسمية الخشاب ومحمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادي الزمالك وقفشة ومحمد هاني ومروان محسن وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي.