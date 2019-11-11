رامي جمال يكشف عن إصابته بمرض ” البهاق ” وتفكيره في الاعتزال : ” ناس بتخاف تسلم عليا “

نشر الفنان المصري ” رامي جمال ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” منشورا له كشف من خلاله عن إصابته بمرض ” البهاق ” بعد ظهور بقع بيضاء في مناطق عدة بجسده منذ حوالي عام والتي لم يجد لها علاجا وتفكيره في الاعتزال بعد هذا الأمر .

فكتب رامي جمال : ” الحمد لله الذي أحبني فابتلاني وأقدرني على الصبر .. من فترة ظهرت بقع بيضاء في جسمي وبالكشف عرفت إنه مرض البهاق وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة ” .

وتابع رامي : ” رضيت وسلمت أمرى لله عشان عرفت إن الزعل بيزوده وكفاية شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل .. وفعلا بقى بيزيد لدرجة لفتت نظر ناس كتير اللي بقى يقولي هتتعامل إزاي وأنت فنان واللي يخاف يسلم عليا واللي يسألني هو ده معدي ” .

وأضاف : ” أنا بقالي سنة فعلا لو عندي حفلة أو تصوير بتعب على ما أشوف طريقة أخفيه بيها لدرجة خلت ناس تقولي شوف بيزنس تاني أعمله عشان الناس مش هتقبلك كده وفكرت في كلامهم بصراحة ” .

واختتم رامي حديثه قائلا : ” لقيت إن عندي حلين يا فعلا شكرا لحد كده على الشغلانة دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها .. يا إما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحموا كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة أن شكله غريب .. والحمد لله على نعمة الأهل لأنهم الوحيدين اللي بيقبلوا الواحد زي ما هو .. طولت ‏عليكم بس قولت أشرككم في حياة فنان ” .