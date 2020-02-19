رامي جمال يهاجم وسائل الإعلام : ” منتهى التجاهل والإحباط “

نشر الفنان المصري ” رامي جمال ” عبر حسابه على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة انتقد من خلالها وسائل الإعلام واتهمها بتجاهله وتجاهل الحديث عن الألبوم الجديد الخاص به الذي طرحه مؤخرا ويحمل إسم ” أنا لوحدي ” وإنشغالهم فقط بقضية المهرجانات .

على الرغم من نجاح ألبومه وتصدره على مواقع التواصل الإجتماعي وأصبح تريند على موقع الفيديوهات الشهير ” يوتيوب ” وإشادة الكثيرين به .

فكتب قائلا : ” كالعادة وكما كنت متوقع تجاهل تام من الإعلام عن ألبومي .. الإعلام بيتكلم ‏بس عن المهرجانات .. ده اللي بيحصل مع فنان ألبومه كامل تريند يوتيوب مزيكا بقاله 10 أيام ” .

وتابع : ” منتهي التجاهل والإحباط .. فعلا النجاح ‏للجيل بتاعي صعب جدا .. شكرا لزملاء المهنة اللي باركولي وللجمهور المحترم ” .