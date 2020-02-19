الصفحة الرئيسية فن رامي جمال يهاجم وسائل الإعلام : ” منتهى التجاهل والإحباط “

رامي جمال يهاجم وسائل الإعلام : ” منتهى التجاهل والإحباط “

بواسطة -
0 16

نشر الفنان المصري ” رامي جمال ” عبر حسابه على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة انتقد من خلالها وسائل الإعلام واتهمها بتجاهله وتجاهل الحديث عن الألبوم الجديد الخاص به الذي طرحه مؤخرا ويحمل إسم ” أنا لوحدي ” وإنشغالهم فقط بقضية المهرجانات .

على الرغم من نجاح ألبومه وتصدره على مواقع التواصل الإجتماعي وأصبح تريند على موقع الفيديوهات الشهير ” يوتيوب ” وإشادة الكثيرين به .

فكتب قائلا : ” كالعادة وكما كنت متوقع تجاهل تام من الإعلام عن ألبومي .. الإعلام بيتكلم ‏بس عن المهرجانات .. ده اللي بيحصل مع فنان ألبومه كامل تريند يوتيوب مزيكا بقاله 10 أيام ” .

وتابع : ” منتهي التجاهل والإحباط .. فعلا النجاح ‏للجيل بتاعي صعب جدا .. شكرا لزملاء المهنة اللي باركولي وللجمهور المحترم ” .

 

 

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.