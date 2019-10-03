رامي عياش في رسالة شديدة اللهجة لأحد الصحفيين : ” بتبدل لونك كالحرباية .. عقدك أصبحت واضحة “

نشر الفنان اللبناني ” رامي عياش ” تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” وجه فيها رسالة قوية وشديدة اللهجة إلى أحد الصحفيين والذي لم يذكر إسمه .

وجاء ذلك على إثر ما أدلى به هذا الصحفي وحاولاته لافتعال المشاكل بين الفنانين على حد قول رامي عياش .

وكتب رامي في تغريدته قائلا : ” أقول للصحفي مدعي الرجولة والذي بتبدل لونه كالحرباية .. محاولاتك لن تجدي نفعا بعد الآن ونواياك اصبحت مكشوفة للناس وعقدك وحقدك اصبحت واضحة ” .

وأضاف : ” ليتك تهتم ببعض الأمور المفيدة بدل من سفاهة ثقافتك الزائفة بافتعال المشاكل بين الفنانين ” .

واختتم رامي عياش تغريدته موجها رسالة للفنان السوري ” ناصيف زيتون ” قائلا : ” أحب ناصيف زيتون ” .

وأشار عددا من المتابعين أن الصحفي المقصود هو ” جوزيف طوق ” وإنه حاول إيقاع الفتنة بين رامي وناصيف بعد حلقة برنامجه ” منة وجر ” يوم الثلاثاء الماضي .

حيث استضاف جوزيف طوق ناصيف زيتون ووجه له سؤالا عن تعليقه على ما قاله عنه رامي عياش بأنه لم يترك بصمة .. فكان رد ناصيف محترما جدا مشيرا إلى إنه يحترم رأيه .