خضع الفنان اللبنانى رامى عياش، وزوجته داليدا عياش، لجلسة تصوير رومانسية بعدسة مصور الفنانين اللبنانى ذبيان سعد والذى نشرها عبر حسابه على انستجرام.

وظهرت داليدا عياش مرتدية فستان قصير باللون الأحمر الغامق، وهي تضع رأسها على كتف زوجها رامى عياش الذي احتضنها بكل حب ورومانسية وذلك امام سيارتهما الفارهة في موقف سيارات اوتيل موفنبيك.

وعلق ذبيان على الصور كاتبا: “بحبك متل مجنون متل رسام ملونها” وهي كلمات من اغنية “بحبك متل مجنون” لرامي عياش.

يذكر أن آخر أعمال المطرب اللبنانى رامى عياش، كانت أغنيته “يا حب يا صعب”، وهى من كلمات مازن غنام، ألحان رامى عياش، توزيع دانى حلو.