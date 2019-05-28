رامي عياش يعلّق على عودة فضل شاكر للساحة الفنية.. شاهدوا ماذا قال عن وائل كفوري؟

كثيرة هي المواضيع التي تحدث فيها الفنان اللبناني ​رامي عياش​، بداية من حياته الخاصة إلى علاقاته في الوسط الفني، وكان أبرزها تعليقه على عودة الفنان ​فضل شاكر​ إلى الساحة الفنية حيث قال:”فضل شاكر أخطأ في الفن، وشتم الفنانين، قبل أن يرجع لا بد أن يعتذر، كما أن الأمر لا يعتبر عودة فنية فقط، هو قتل ناس، وأعتقد أنه محكوم عليه بالإعدام، فيعود لمن؟، لست أنا من يحدد يعود أو لا، هناك جمهور يقبل أو يرفض”.

ومن ناحية أخرى، تحدث عياش خلال حلوله ضيفاً على برنامج “عايشة شو” عن حقيقة خلافه مع الفنان اللبناني ​وائل كفوري​، حيث نفى الموضوع، كاشفاً عن أنه كان سيجمعه فيلم سينمائي به ولكنه لم يبصر النور بسبب خلاف الأخير مع شركة الإنتاج، وأكد أن لا يمانع أن يقدم عمل غنائي معه في حال كان العمل جيداً ومناسباً.

وأيضاً عبّر عياش عن فخره بالديو الذي جمعه بالفنانة هيفا وهبي والآخر الذي جمعه بالفنانة مايا دياب وانه لا يندم على هذه التجارب أبداً.