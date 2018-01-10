رامي عياش يكشف حقيقة حمل زوجته… شاهدوا إبنه للمرّة الأولى في لقاءٍ إعلامي فن

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حلّ الفنان اللبناني رامي عياش ضيفاً ضمن برنامج “لهون وبس”، مع الكوميدي هشام حداد على شاشة “LBCI”.

وفجّر “البوب ستار” مفاجأة خلال الحلقة، إذ أنّه كشف أنّ زوجته حامل.

وأعلن عياش أنّه وزوجته مصممة الأزياء داليدا عياش، ينتظران مولودهما الثاني.

كما عمد رامي إلى إظهار طفله آرام (سنة ونصف السنة) أمام عدسات الكاميرا، بعدما كان حرص وزوجته على إبعاده عن الأضواء، قبل أن يكشفا عن وجهه في عيد ميلاد الأخيرة في ديسمبر (كانون الأوّل) الماضي.

وبدا الشبه كبيراً وواضحاً بين رامي وطفله آرام، الذي ورث لون بشرته وشقاره من والدته.