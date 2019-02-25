رامي مالك يفوز بـ أوسكار أفضل ممثل عن Bohemian Rhapsody

اقتنص الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم Bohemian Rhapsody، متفوقا على كريستيان بيل عن فيلم Vice، وويليم دافو عن فيلم At Eternity’s Gate، وفيجو مورتينسن عن فيلم Green Book، وبرادلي كوبر عن فيلم A Star is Born.

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كما حصل فيلم Bohemian Rhapsody على جوائز أفضل مونتاج سينمائي، وأفضل مونتاج صوتي، وأفضل مكساج صوتي.

الفيلم يرصد قصة صعود فرقة Queen الإنجليزية، إحدى الفرق الأكثر نجاحا في تاريخ موسيقى الروك منذ العام 1970 حتى الوصول إلى الحفلة الشهيرة Live Aid عام 1985. تركز الأحداث على حياة المطرب ومؤلف الأغاني فريدي ميركوري، العضو الرئيسي في الفرقة الذي أصيب بمرض الإيدز، وتوفي عام 1991.