راندا البحيري تهاجم جورج قرداحي : ” إحنا اللي عملنالك سعر “

نشرت الفنانة المصرية ” راندا البحيري ” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” منشورا هاجمت فيه الإعلامي اللبناني ” جورج قرداحي ” بعد التصريحات التي هاجم فيها الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” مؤخرا ووصفها بإنها تستحق الضرب ب ” الجزمة ” بعد هجومها على مرضى السمنة .

وكتبت راندا البحيري معلقة على ذلك قائلة : ” لا يكونش چورچ قرداحي افتكر إن له قيمة وصدق لما حبيناه أيام البرنامج الوحيد اللي إحنا نعرفهوله ” .

وأضافت : ” ده إحنا اللي عملنالك سعر أنا مشوفتلكش حاجة عليها القيمة .. ولا شوفتلك برنامج بتطلع تتكلم فيه حضرتك كل برامجك بتاعة مسابقات الإعداد هو اللي محفظك هتقول ايه ” .