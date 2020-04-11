نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف صورة جديدة لها مع كلابها وذلك عبر حسابها على انستغرام.
وظهرت رانيا يوسف، في الصورة، وهي تركب دراجة هوائية وتحمل كلب في يدها وتضع اخر في السلة وعلقت كاتبة: “الكلب هو الكائن الوحيد على الارض الذي يحبك اكثر مما تحب نفسك”.
وكانت رانيا يوسف قد نشرت مؤخرا مقطع فيديو لجرو مطالبة من متابعيها مساعدتها في احتيار اسم له.
هو في مجتمع الكلاب يسمون ايضا اخر العنقود ؟؟؟ ههههههههههههههههههه كنت احسب فقط في النباتات البصلية والثومية ذوات الرؤوس الدفينة تحت الارض ههههههههههههههههههه كلب الي يزحلقك ههههههههههههههههه الكلب لا يحب انما يطمع ، فلهذا العرب تقول هرير الكلب ! ويلحس صاحبه ، وكم من قصة تقول ان كلاب قطعت أصحابها في أوقات غفلة منهم ، وفي الإسلام محكومين بنجاستهم ، ولهذا الصينين الي يأكلون الكلاب بمرق الوطاويط ههههههههههههه صار فيهم كورونا ونقلوها لكل العالم ، انا مع ترامبو الي يطالبهم بدفع تعويضات . وخلونا قاعدين في البيت ولا يوجد زميل او زميلة عنده إنسانية هههههههههههههههههه يغششنا شوي في الدراسة ههههههههههههههههه اقصد يساعدونا بالدراسة ههههههههههههههههههه كلهم يعانون من الاكتئاب ههههههههههههههههه
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