رانيا يوسف بإطلالة مثيرة في العيد ومتابعيها يشبهونها بـ “كيم كاردشيان”

نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف صورا جديدة من احدث جلسة تصوير خضعت لها بعدسة محمود عاشور وذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت رانيا يوسف فى الصور بإطلالة مثيرة، حيث اعتمدت فى إطلالتها على فستان موف مكشوف البطن،وتسريحة شعر بسيطة ماكياج صاخب.

ويبدو ان الجمهور اعتاد على صور رانيا يوسف الجريئة فقد تلقت العديد من التعليقات الايجابية حيث وصفها احدهم بـ “كيم كاردشيان الغلابه” فيما قال اخر “الصراحة رانيا المفروض تبقى ملكة جمال مصر” فيما قالت احدى متابعاتها من السعودية “احبها انسانه متصالحة مع نفسها ومايهمها تفكير الناس ثقافه وفكر غيرررر احبك رانيا انا من سعوديه”.

My latest photoshoot 📸

Photography : mahmoud Ashour

Fashion designer soucha

Makeup artist : alaaeltonsy

Hair stylist mahmoud amer pic.twitter.com/0rlbwjVS0a — رانيا يوسف (@RaniahYousief) August 12, 2019

وتستعد الفنانة رانيا يوسف للبدء في تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل “الآنسة فرح”، والمقرر أن يتم عرضه خارج الماراثون الرمضانى 2020.