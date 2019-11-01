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رانيا يوسف بزي وقناع “La casa de papel”.. والسبب؟

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رانيا يوسف بزي La casa de papel

رانيا يوسف بزي La casa de papel

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورا عبر حسابها على إنستجرام مع ابنتها، احتفالا بالهالووين.

وظهرت يوسف وهي تريدي ملابس وقناع المسلسل الإسباني الشهير “la casa de papel”، وعلقت: “عيد هالووين سعيد”.

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Happy Halloween 🎃

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يذكر أن رانيا يوسف بدأت بتصوير المشاهد الأولى من فيلم “صندوق الدنيا” والذي تدور احداثه حول عدد من الحواديت والقصص ويضم عددًا من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل ويشاركها في بطولته كل من خالد الصاوي، باسم سمرة، صلاح عبد الله، عمرو القاضي، احمد كمال ويضم عدد كبير من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامي مغاوري والفيلم تأليف وإخراج عماد البهات.

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