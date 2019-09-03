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رانيا يوسف بفستان قصير ورسالة ايجابية!

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رانيا يوسف

رانيا يوسف

نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف ، صورة جديدة لها على حسابها على ”انستغرام”، وجهت من خلالها رسالة إيجابية لمتابعيها تحثهم على الحياة الثقة بالنفس.

وظهرت الفنانة في الصورة التي نشرتها، بفستان مورد “قصير”، وشعر منسدل.

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Positivity, confidence, and persistence are key in life, so never give up on yourself.

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وعلقت رانيا يوسف على الصورة قائلة: “الإيجابية والثقة والمثابرة هي مفتاح الحياة ، لذلك لا تستسلم أبدًا”.

وقد تفاعل متابعو رانيا يوسف مع الصور متغزلين بجمال واناقة نجمتهم.

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