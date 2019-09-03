رانيا يوسف بفستان قصير ورسالة ايجابية!

نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف ، صورة جديدة لها على حسابها على ”انستغرام”، وجهت من خلالها رسالة إيجابية لمتابعيها تحثهم على الحياة الثقة بالنفس.

وظهرت الفنانة في الصورة التي نشرتها، بفستان مورد “قصير”، وشعر منسدل.

وعلقت رانيا يوسف على الصورة قائلة: “الإيجابية والثقة والمثابرة هي مفتاح الحياة ، لذلك لا تستسلم أبدًا”.

وقد تفاعل متابعو رانيا يوسف مع الصور متغزلين بجمال واناقة نجمتهم.