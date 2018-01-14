رانيا يوسف تتجاهل نادية الجندي أثناء تواجدهما وجها لوجه في حفل مدينة الإنتاج الإعلامي فن

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بعد سلسلة من الخلافات والاتهامات المتبادلة، حضرت النجمتان رانيا يوسف ونادية الجندي حفل مدينة الإنتاج الإعلامي الذي أقيم مساء أمس بحضور عدد كبير من النجوم، ويعدّ هذا هو اللقاء الأول بينهما بعد فترة طويلة من الخصام.

توقّع البعض أن تنتهي الخلافات بمجرد وجودهما سويًّا في المكان نفسه، لكن فوجىء الحضور بتجاهل كل منهما للأخرى تمامًا، حيث تعمدت رانيا عدم تقديم التحية للنجمة الشهيرة، وكذلك فعلت نادية التي ربما شعرت بالإحراج بسبب هذا الموقف، لكن من جانبها استمرت في تجاهل زميلتها بشكل كامل.

يُذكر أنّ رانيا هي الزوجة الثانية للمنتج محمد مختار قبل انفصالهما، فيما تعدّ نادية هي الزوجة السابقة له، وأكدت الفنانة الشابة في لقاء تلفزيوني مؤخرًا، أنّ نادية هي السبب في عدد كبير من الخلافات الزوجية التي نشبت بينها وبين زوجها، وكانت سببًا في انفصالهما، وكذلك في العديد من الأزمات التي نشبت بينهما بعد الطلاق.