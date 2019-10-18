رانيا يوسف تتعرض مجددا لإنتقادات لاذعة.. البطانه فين يا مدام

تواجه الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ عدد كبير من الإنتقادات بعد نشر صور لها على حسابها الخاص على ادح مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت رانيا يوسف في الصور بفستان أبيض قصير يحمل خطوط حمراء ،وشعر منسدل على الكتفين، الا ان المتابعون وجّهوا لها انتقادات قاسية، فمنهم من قال: “طالعالنا بالبيجاما وشبشب الحمام”، واحدهم تساءل عن البطانة قائلا : “البطانه فين يا مدام رانيا”.

الجدير ذكره ان رانيا يوسف تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل “الآنسة فرح”، في التجمع الخامس.

وتجمع المشاهد بين رانيا يوسف وأسماء أبو اليزيد ومحمد كيلاني وآخرين من أبطال المسلسل.