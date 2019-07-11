رانيا يوسف تثير ضجة على تويتر بتغريدة حول إسقاط الولاية في السعودية

طالبت الممثلة المصرية، رانيا يوسف، بإسقاط نظام الولاية في السعودية بعد الـ18عاما، وبمنح المرأة حريتها واستقلالها.

وقالت يوسف في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: “نعم لإسقاط الولاية بعد الـ18، نعم لحرية المرأة نعم لنجاح المرأة نعم لاستقلال المرأة”.

وأثارت تغريدة الممثلة المصرية ضجة عبر موقع تويتر، إذ عدد من المغردين السعوديين على تغريدتها متسائلين عن علاقتها بالقضية.

نعم لاسقاط الولايه بعد الـ 18 🇸🇦

نعم لحريه المرأه

نعم لنجاح المرأه

نعم لاستقلال المرأه #اقرار_اسقاط_الولايه_بعد_ال١٨ — رانيا يوسف (@RaniahYousief) July 9, 2019

واشتهرت يوسف بأدوارها في السينما المصرية كما أنها أثارت الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية بسبب فستان جريء ارتدته في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وعلقت الممثلة حينها في تصريحات لـCNN بالعربية، بأنه لم يتم استدعاءها للتحقيق من جانب نقابة المهن التمثيلية على خلفية أزمة فستان ختام مهرجان القاهرة السينمائي، مضيفة أنه لم يتحدث إليها أحد من مسؤولي النقابة المصرية بخصوص هذا الأمر، واكتفت بالقول: “ارتديت فستانا بمهرجان سينمائي دولي مثلما يحدث في المهرجانات العالمية بالخارج”، رافضة التعليق على ما تعرضت له من انتقادات واسعة بهذا الشأن.