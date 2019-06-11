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رانيا يوسف ترقص على المزمار والطبلة في حفل تخرج ابنتها

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نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف مقطع فيديو على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي ” إنستجرام ”  تظهر فيه مع ابنتها الكبري ياسمين وهم يرقصون على نغمات الطبلة والمزمار أمام مدرستها ووسط صديقاتها إحتفالا بتخرج ياسمين من المدرسة .

وظهرت رانيا في بداية الفيديو وهي تشهد حفل تخرج ابنتها وبدا عليها التأثر وكانت تبكي فرحا بنجاح ابنتها .

وحرص الفنان أحمد السقا على حضور حفل التخرج وتهنئة ياسمين

وأعربت رانيا يوسف عن فرحتها الشديدة لإنهاء ابنتها المرحلة المدرسية والانتقال إلى الجامعة .. وعلقت على الفيديو قائلة : ” جنيتي مجهودات تعبك وتفانيكي في العمل وأخيرا اتخرجتي ” .

وحظى الفيديو على إعجاب عدد كبير من جمهور ومتابعي رانيا .

وياسمين هي إبنة رانيا يوسف من طليقها المنتج محمد مختار .

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