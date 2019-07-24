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رانيا يوسف تطلب الدعاء لـ فاروق الفيشاوي

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رانيا يوسف

طالبت الفنانة المصرية رانيا يوسف متابعيها بالدعاء للفنان الكبير فاروق الفيشاوي، والذي يمر بمحنة مرضية صعبة هذه الأيام.

وكتبت رانيا يوسف في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “ربنا يشفيك يا رب أستاذ كبير وعظيم، الرجاء الدعاء للفنان فاروق الفيشاوي بالشفاء”.

يذكر إن الزيارة ممنوعة بشكل نهائي عن فاروق الفيشاوي، الذي يتواجد حاليا في حد المستشفيات المصرية، وهو ما جعل إلهام شاهين تفشل في رؤيته وكذلك بوسي شلبي وشهيرة وعدداً آخر من زملاء الفنان المصري الذين حضروا إلى المستشفى رغبة في رؤيته.

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