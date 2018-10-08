رانيا يوسف تعايد ابنتها بعيد ميلادها الـ18

احتلفت الفنانة المصرية رانيا يوسف بعيد ميلاد ابنتها الثامن عشر.

وكتبت رانيا عبر حسابها بتطبيق انستغرام تعليقا على صورة لابنتها: “قلب أمك ونور عيوني أتمت اليوم ١٨ سنة، مازلت أتذكر حملي بك كأنه بالأمس، ربنا يسعدك ويحفظك وينجحك وينير حياتك، أحبك جدا❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ فخوة بك وبأني أمك”.

يذكر ان لرانيا يوسف ابنتين هما ياسمين ونانسي من زوجها الأول المنتج محمد مختار.