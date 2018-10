رانيا يوسف تعايد ابنتها بعيد ميلادها الـ18

View this post on Instagram

قلب مامي ونور عيون مامي تمت النهارده ١٨ سنه لسه فاكره وانا حامل فيكي كأنه امبارح ربنا يسعدك ويحفظك وينجحك وينور حياتك بحبك اويييييي❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️I am sooo proud of u and proud to be ur mom💋💋💋💋💋💋💋❤️❤️❤️❤️