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رانيا يوسف تعايد ابنتها بعيد ميلادها الـ18

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احتلفت الفنانة المصرية رانيا يوسف بعيد ميلاد ابنتها الثامن عشر.

 

وكتبت رانيا عبر حسابها بتطبيق انستغرام تعليقا على صورة لابنتها: “قلب أمك ونور عيوني أتمت اليوم ١٨ سنة، مازلت أتذكر حملي بك كأنه بالأمس، ربنا يسعدك ويحفظك وينجحك وينير حياتك، أحبك جدا❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ فخوة بك وبأني أمك”.

يذكر ان لرانيا يوسف ابنتين هما ياسمين ونانسي من زوجها الأول المنتج محمد مختار.

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قلب مامي ونور عيون مامي تمت النهارده ١٨ سنه لسه فاكره وانا حامل فيكي كأنه امبارح ربنا يسعدك ويحفظك وينجحك وينور حياتك بحبك اويييييي❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️I am sooo proud of u and proud to be ur mom💋💋💋💋💋💋💋❤️❤️❤️❤️

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