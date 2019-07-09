رانيا يوسف مع إسقاط الولاية بعد الـ 18 في السعودية!

عبرت الفنانة المصرية رانيا يوسف عن تأييدها لقرار انتهاء الولاية على القاصر سنا ببلوغه الـ18 عاما في السعودية.

وقالت رانيا يوسف في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر: “نعم لاسقاط الولايه بعد الـ 18 .. نعم لحريه المرأه.. نعم لنجاح المرأه.. نعم لاستقلال المرأه”.

نعم لاسقاط الولايه بعد الـ 18 🇸🇦

نعم لحريه المرأه

نعم لنجاح المرأه

نعم لاستقلال المرأه #اقرار_اسقاط_الولايه_بعد_ال١٨ — رانيا يوسف (@RaniahYousief) July 9, 2019

وكانت صحيفة ”عكاظ“ قد كشفت أنه تم تشكيل لجنة لدراسة إضافة حكم إلى نظام المرافعات الشرعية، يقضي بانتهاء الولاية على القاصر سنًا ببلوغه سن الثامنة عشرة، ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه، وفي حال رغب القاصر إثبات رشده قبل ذلك فيكون عن طريق المحكمة المختصة.

وأوضحت الصحيفة أن هناك دراسة تعنى بإضافة حكم إلى المادة الرابعة من نظام وثائق السفر، يقضي بإصدار جواز سفر مستقل للخاضعين للحضانة، واقتراح ما يلزم من تعديلات في ضوء الضوابط المطلوب مراعاتها.

ولم يتم ذكر المزيد من التفاصيل، فيما إذا كان القرار يتعلق بالنساء أيضًا، أم أنه محصور فقط بالذكور.