رانيا يوسف مع ابنتيها في احد ظهور لها

تشارك الفنانة المصرية رانيا يوسف متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة من الصور من العطلة التي تقضيها مع ابنتيها.

وفي احدث صورها، نشرت رانيا يوسف عبر حسابها على انستغرام، صورتين جديدتين، ظهرت فيها وسط ابنتيها ياسمين ونانسي.

يشار إلى أن الفنانة رانيا يوسف تعمل على تصوير مشاهدها المتبقية من مسلسل “مملكة إبليس” والذي يجمعها بغادة عادل، وأحمد داود، وإيمان العاصي، وخالد أنور، وكريم قاسم، ومحمود الليثي، وسلوى خطاب، وصبري فواز، ومحمد جمعة، وأسماء جلال، من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.