رجاء الجداوي تصف فنانة بآخر هوانم السينما المصرية.. من هي؟ فن

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قالت الفنانة رجاء الجداوي، إنها ترتبط بعلاقة صداقة قوية بالفنانة الكبيرة مديحة يسري، والتي وصفتها بانها أخر هوانم السينما المصرية.



رجاء الجداوي، قالت خلال لقائها في برنامج «بيومي فؤاد»، مع الفنان بيومي فؤاد، والمذاع عبر فضائية dmc: «إنها قامت بزيارة مديحة يسري في دار المنى برفقة الفنانة ميرفت أمين ودلال عبدالعزيز والفنان سمير صبري، وسألتها حول سر عدم طلبها للفانين لزيارتها فردت عليها بقولها:”يا رجاء أنا لا أشكو ففي الشكوى انحناء، أنا لا أشكو فدمي عروقي كبرياء».

ووصفت كلامها بأنه رقي داخلي وجوهر راقي، وأن هناك سيدات تبدو في لبسها راقية جدًا ولكن لا تستطيع الاستماع لحرف واحد منها.